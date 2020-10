Tapal tähistati aukodanik Harri Allandi 90. sünnipäeva

Mehaanikainseneri kutsega Allandi on töötanud mitmes Tapa asutuses juhtival ametikohal. Ta on ka Tapa muuseumi rajaja ja selle esimene juhataja. Tema koduloouurimist on kajastatud nii raadios, TV-s, näitustel kui ka trükisõnas. Tema kaasabil on valminud raamatud "Tapa Gümnaasium 1919–2000", "Põhja Eesti südamaadel", "Tapa", "Tapa Gümnaasiumi vilistlased".