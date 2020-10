Tapa meeste mõttetöö hakkab liigutama mitut tonni rauda

Operaili remonditööde äriüksuse juht Mihhail Sinani selgitas, et vibrostend on Operaili Tapa depoo rattatsehhi kvaliteedikontrollimise abivahend. "Peale kontrollimist tuleb rattapaar vibrostendil asuvast lohust välja lükata, ning kui seda teeb inimene, nõuab see palju füüsilist jõudu – üks rattapaar võib kaaluda kuni 1465 kilogrammi ja ühes päevas tuleb liigutada kuni 15 rattapaari," vahendas Tapa vallavalitsuse koduleht Sinani sõnu. "Nüüd teevad kogu töö ära automaatika ja suruõhk, töötaja peab selleks ainult kangi tõmbama."