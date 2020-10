Himma enda sõnul oli tal vlogimiseks ehk videopäeviku pidamiseks mitu põhjust. "Kõige suurem põhjus on see, et olen eluaeg vaadanud YouTube'i kanalilt väga palju videoid ja mõelnud, et tahaks samuti teha, aga pole kunagi julgenud," rääkis noormees. "Nüüd olen TikTokist saanud julguse kaamera ees rääkida ja aru saanud, et tuleb teha seda, mis endale meeldib. Isegi siis, kui keegi võib alguses sellele imelikult vaadata."