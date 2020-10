Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Urve Vogt rõõmustas uue tööauto üle väga ja tähendas, et talvele on uue autoga kindlam vastu minna. “Elektriautod, mida nii Võsul kui ka Haljalas kasutame, on üldiselt töökindlad ja mugavad, kuid talvel hakkab nendega sõites jahe,” kommenteeris Vogt ja lisas, et esimesed töösõidud on uue autoga juba tehtud.