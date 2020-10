Maakonna värskeim koroonahaige saabus Ukrainast

Lääne-Virumaa juhtum on sisse toodud Ukrainast. Tegemist on eestlasega, kes külastas Ukrainat, tagasi tulles jäi inimene kohe karantiini ja tegi koroonatesti, mis oli positiivne.

Lääne-Virumaal on hetkel viis koroonahaiget.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet, mis seotud Ida-Virumaaga.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 932 inimest, kellest on haigestunud 194 inimest.

Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Täna hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti neli inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati seitse.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Eesti inimesed on olnud tublid, seni kehtestatud piirangud on toiminud, kuid valvsust kaotada ei saa. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas.

Kui reisimine on vältimatu, siis tuleb arvestada isolatsioonikohustusega, mille alternatiivina võib teha kaks testi nädalase vahega ning kui tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testi tulemuse saamist.

Samuti on tark kanda maski sest see on täiendav kaitse lisaks distantsi hoidmisele, heale hügieenile ja mobiilirakendusele HOIA.