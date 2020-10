Vaata, kuidas sügisnäitusel jutustasid siinsed kunstnikud õigest ja valest

Intrigeeriva teema kohta sõnas Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt, et mõttetargad on sajandeid väidelnud õige ja vale teemal, samast räägib vana lugu, et vale käib ringi varastatud riietega ja tõde, kellelt riided võeti, on paljas. "Seega alasti tõde. Tavaliselt on tegu õige, mõnikord mitte, kuid õige ja vale käivad ikka koos," lausus Hütt.