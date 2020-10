Teekatte märgistus tekitas Rakvere kesklinnas liikluskaose

Nimelt tähistati Rakvere kesklinna parklas väljasõidurada vasakpöördeks Laada tänavale. Paremale pöörata ei saagi, sest Laada tänav on ühesuunaline. Paraku aga ei pane sohvrid teekattemärke tähele ja pargivad vana harjumuse kohaselt parklast väljasõidu raja kinni. Harjumusel on nii suur jõud, et üks kirsipunane Volkswagen parkis valesti otse politseiauto nina all.