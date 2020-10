Läänevirulased annavad nõu Tallinna tehnikakõrgkooli juhtidele

Sven Hõbemägi on TTK nõunike kogu koosseisus oktoobri alguses. Hõbemägi rääkis, et tema roll on juhtkonnale edastada maakondlikke huve ja ootuseid. Samuti edastada võimalikud murekohad erinevates valdkondades, et neid koostöös arendada või lahendada. "Sageli on kohapealne olukord mõnevõrra teine kui Tallinnast vaadatuna. Kuna nõukojas on ka erinevate suurte valdkondlike organisatsioonide esindajad, siis ühe võimalusena on idee tuua laua taha kokku nõukoja liikmed ja meie maakonna ettevõtjad, et üheskoos ideid arutada või probleeme lahendada," lausus Hõbemägi.