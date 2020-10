Sügisel on maakonnas registreeritud kaks koodidega seotud arvutikelmust

Septembri lõpus korraldati rahvusvaheline politseioperatsioon, mille käigus peeti Rumeenias kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Eesti elanike vastu suunatud küberkuritegudes. Paraku pangatöötajatena esinevaid kelme see ei ohjeldanud. Hiljaaegu helistas Tartumaa naisele end Swedbanki töötajana esitlenud isik ja teatas, et naise kontolt üritatakse välja võtta 300 eurot. Naine pidi libapangatöötaja juhendamisel kiiresti edastama oma andmed ja sisestama Smart-ID koodid, et "pangatöötaja" saaks netipanka siseneda ja varast takistada. Paraku lõppes aga "päästeoperatsioon" sellega, et naise pangakontolt kadus 400 eurot ja lisaks võeti tema nimel 1500-eurone laen.

Tartlased on kelmuste tõttu kaotanud kokku üle 300 000 euro. Sealne politsei juhib inimeste tähelepanu sellele, et nad kelmid ära tunneks. Näiteks end pangatöötajatena esitlevad kelmid räägivad ainult vene keeles. Tegelikult aga valdavad pangatöötajad mitut keelt ja esimene ohumärk on juba see, kui end pangatöötajaks nimetav isik ütleb, et suhtleb ainult vene keeles.