Juhtkiri: prügistajad häbiposti

Prügiga lagastamine on stepirahvaste komme, mis paraku hakkas ka eestlastele nõukogude ajal külge. Stepis oli asi lihtne: panid jurta püsti, lagastasid ümbruse ära – ja kolisid uude paika. Jälle ilus ja kena ümberringi. Ja kui üdini aus olla, siis ega tollel nõukogude ajal polnudki (suuremat) prügi eriti kuhugi viia ning seda korjati ja ladestati keldrites-kuurides-garaažides või õuenurgas nii kaua, kui sinna midagi mahtus. Või rändaski kogu kraam metsa alla. Uut mõtteviisi, et prügi loovutamine on teenuse tarbimine, ei ole eakam põlvkond veel omaks võtnud.