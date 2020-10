Eelmise nädala neljapäeval käisin lapsega Roela kaupluses. Kui kassas maksmiseks läks, selgus, et pangasüsteem ei tööta ja kaardiga maksta ei saa. Kuna sularaha mul kaasas polnud, ütlesin müüjale, et eks ma siis ootan. Ja nii me siis lapsega ootasime, poolteist tundi.