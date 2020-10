Küttesüsteemid satuvad külmade ilmade saabumisega luubi alla

Esmalt tasub kohe teada kütmisega seotud mõisteid. Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno selgitas, et õige on kasutada sõna “küttesüsteem”, mitte “kütteseade”. Viimase nimetuse alla ei kuulu korstnad ega lõõrid, aga need on kütmisprotsessis väga olulised.