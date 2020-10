Kamal Chalise kinnitas, et Vaga Mama idamaised road erinevad teiste restoranide menüüdes olevatest.

Vastse söögikoha kokad on küll India päritolu, kuid eestlaste maitseeelistustega harjunud, sest on siin elanud ja töötanud mitu aastat. Kamal Chalise rääkis, et Eestis maitsestavad nad roogi siiski mahedamalt kui oma kodumaal.