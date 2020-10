Maakonna kooliõpilaste maletšempioniks tulid Daniel Kikkas ja Loore Laeks

Rakvere Maleklubi ühe eestvedaja Eino Vaheri sõnul saavutas kogu turniiri esimesel laual mänginud Kikkas tiitli kindlalt ja teenitult. “Viimases voorus olid tal küll väikesed raskused endast aasta noorema Andris Ellami vastu, aga ta suutis raske seisu viiki tüürida. Hetkel on ta teistest tsipa parem,” rääkis Vaher. Ta lisas, et Daniel Kikkas on täiendanud malemänguoskuseid, võttes eratunde Lääne-Virumaa nimekaimalt maletajalt ja malepedagoogilt Kalle Kiigelt, samuti osaleb ta aeg-ajalt Rakverest väljaspool korraldatavatel võistlustel.