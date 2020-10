Meie kaks pärli pälvisid muinsuskaitseameti aastapreemia

Parimaks uusehitis ajaloolises keskkonnas on Rakvere Pika tänava uuendamine.

Pika tänava uuendustöödega loodi ime: vanalinna ajalooline peatänav sündis ümber tänapäevaseks promenaadiks. Uuendamise tulemusel muutus tänav autoliiklusele ühesuunaliseks. Jalakäijad ja kergliiklejad said suurema liikumisruumi. Rajati ala koos spetsiaalse tänavamööbliga: lillekastide ja pinkidega.

Žürii on öelnud, et ajaloolise Pika tänava uuendamine nüüdisaegseks jalakäijasõbralikuks avalikuks linnaruumiks on andnud sellele tänavale uuesti esindustänava rolli. Samuti hinnati märkimisväärseks linnavalitsuse valmisolekut ja tahet panustada Rakvere linna ajaloolise linnasüdame arendamisse, arvestades sellele iseloomulikku kultuuriväärtuslikku keskkonda.

"On hea meel, et kohaliku omavalitsuse soovide, muinsuskaitsjate eesmärkide ja kohaliku kogukonna vajadusi arvestades on kavandatud tänav, mis täiendab ja tõstab esile vanalinna väärtusi," ütles aastapreemiate žürii.

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel sõnas, et uuendamise puhul oli tegemist intensiivse ning huvitava protsessiga, mille käigus tuli lahendada väga erinevaid probleeme. "See, et me teame nüüd põhjalikumalt Rakvere linna vanima kalmistu ning sinna maetute kohta, samuti tänavaäärsete hoonete ehituslahendustest, on suur boonus," lausus Abel.

Teine laureaat on MTÜ Võivere Tuuleveski, kes võitis esikoha pärandi tutvustaja kategoorias. Võivere tuuleveski on südamega tehtud ja rahvale avatud iludus.

MTÜ Võivere Tuuleveski meeskond on korrastanud tuulikut juba üle kümne aasta. UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Struve kaare kaks mõõtepunkti ei asu tuulikust kaugel.

Kiideti seda, et ajapikku on kasvanud tuuleveski inimestel mõte tutvustada olulist, suuresti silmaga nähtamatut pärandit. Sel suvel avati terviklikult valminud külastuskeskus, millesse on seatud Struve meridiaanikaart tutvustav näitus. "Nende puhul hinnati ka seda, et hobi korras on tuuliku restaureerimine ja ekspositsiooni sisseseadmine olnud pikaaegne ning pühendunud töö, mille käigus on väiksest pereettevõttest saanud aktiivne maailmapärandi tutvustaja," märkis žürii.

Mirjam Abel sõnas, et Võivere tuuleveski kõrval asub üks UNESCO maailmapärandi objektidest, mis juba iseenesest on üpris kõnekas fakt. "See otspunkt on nüüdseks jäänud eluhoonete aianurka ning omanikul oleks igati õigus öelda, et vaatan oma otspunkti ise," lausus Abel.