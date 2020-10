Tapa tupiktänav muutus korralikuks ühendusteeks

Silmapettega, et Õhtu puiestee oleks nagu lühemaks muutunud, nõustus ka Tapa abivallavanem Andrus Freienthal. “Ilmselt on asi selles, et võtsime renoveerimise käigus ühe kühmu maha ja tänavaala muutus tublisti laiemaks. See avarus loobki mulje, et tänav on varasemast lühem,” pakkus ta.