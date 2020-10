Lääne-Virumaale lisandus üks koroonapositiivne

Ida-Virumaa uutest juhtumitest nelja puhul saadi nakkus pereliikmete kaudu, ühel juhul töökohas ning viiel juhul nakatuti koolis. Ühel juhul toodi nakkus sisse Venemaal. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Lääne-Virumaa juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 33 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.