Omaalgatuse programmist taotleti kokku 145 000 eurot

VIROL-i arendus- ja väliskoostööspetsialist Mari Knjazev rääkis, et taotlustest saab välja maksta hinnanguliselt kolmandiku. "Väljamaksmiseks on ette nähtud ligikaudu 50 000 eurot. See summa on väiksem kui kevadel, kuna kevadel tuleb oluliselt rohkem taotlusi ning proportsioonid on seetõttu ka niimoodi pandud," rääkis Knjazev.