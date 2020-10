Rakvere ekslinnapea Marko Torm on Rõivase esimene asendaja riigikogus

Marko Torm ütles, et tema jaoks on see uudis väga värske ja otsust selle kohta, kas ta suundub riigikokku, ei ole ta veel vastu võtnud. "Kindlasti pean nõu erakonnakaaslaste ja perega, aga hetkel on uudis ka minu jaoks veel liiga värske," lausus Torm.

Marko Torm rääkis möödunud aasta märtsis, peale valimisi, et riigikokku ta ei lähe. "Olen lubanud siinsetele inimestele, et järgmised kolm aastat panustan Rakvere arengusse, siin on palju suuri asju pooleli. Rakvere peab olema tugevam kui kunagi varem. Nii et riigikogusse ma minna ei plaani," kõneles Torm pool aastat enne linnapeaametist tagandamist 2019. aastal.