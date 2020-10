Rahvahääletus: aita valida aasta toidutoode

Virumaa Teataja, SA Lääne-Viru Arenduskeskus ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsuvad üles valima 17 toidutoote hulgast Lääne-Virumaa parimat. Hääletada saab Virumaa Teataja veebilehel ning viimane aeg seda teha on 1. novembril kell 23.59.

Parim toidutoode kuulutatakse välja 20. novembril maakonna ettevõtlusauhindade tseremoonial.

Loosimisel osalemiseks täida ära ka artikli lõpus olev registreerimisvorm!

Toorjuustu-marjatort

Pihlaka AS

Liivataignapõhja ja biskviidikihi vahele on pandud toorjuustu ning valge šokolaadi kreemi. Tort on kaunistatud marjaželee, valge glasuuri, suhkrukuulide ja vahvlipuruga. Tordi müüki toomine on ajendatud klientide soovidest – senimaani oli Pihlaka sortimendis toorjuustuga toodetest vaid toorjuustu-vaarikakook, kuid mitte ühtegi torti.

Toorjuustu-šokolaaditort

Pihlaka AS

Liivataignapõhja ja kakaobiskviidi vahel on toorjuustu ning tumeda šokolaadi kreem ja vaarikaželee. Tort on kaunistatud füüsalite, šokolaadiglasuuri ja kullaga värvitud želeetriibuga. All servas on vahvlipuru.

Tordi müüki toomine on ajendatud klientide soovidest – senimaani oli Pihlaka sortimendis toorjuustuga toodetest vaid toorjuustu-vaarikakook, kuid mitte ühtegi torti.

Pisirohe ehk võrsed

Pisirohe OÜ

Pisirohe on restoranides, teistes toitlustusettevõtetes ja ka eraklientide kasutatavad pisikesed taimed, mida inglise keeles nimetatakse microgreens'iks. Käibel on ka sõna võrse, aga Pisirohe OÜ eestvedajad kutsuvad oma tooteid üldistavalt ja hellitavalt pisiroheks. Pisirohe on pisike söögiks ja toidu kaunistamiseks mõeldud taim, mis on pungil vitamiine ja mineraalaineid ning looduse jõudu ja armastust. Pisirohe OÜ kasvatab roosat ja purpurset redise, violetset nuikapsa, kollakat tatra, rohelist päevalille, rukola, valge sinepi, salatkressi ja punapeedi pisirohet. Lisaks pakub ettevõte kirkaid jänesekapsalehti ja säravaid söödavaid õisi. Taimed on kasvanud mahedalt ning tarbijani jõuavad need biolagunevas karbis.

Külmkuivatatud maasikad

OÜ Raadiko Talu

Raadiko talu alustas tänavu oma põldudel kasvatatud maasikate külmkuivatamist. Kuivatatud marjadest tehakse jahu ja viile, mis sobivad nii toitude valmistamiseks kui ka maitsestamiseks, samuti kommi asemel söömiseks. Raadiko talu maasikajahu ja maasikaviilud kannavad Põhja-Eesti kohaliku toidu ja Kasvatatud Eestis tunnusmärki.

Mahe Muhe mesi papptopsis

Muhe Mesi OÜ

Ökomesi 450-grammises biolagunevas papptopsis on paras ports tervele perele igapäevaseks toitude ja jookide magusamaks tegemisel.

Muhe mesi presspudelis

Muhe Mesi OÜ

Presspudel kreemja meega on paraja suurusega, et seda alati kapi peal hoida ning vajadusel elu magusamaks teha. Presspudeli eeliseks on kasutajamugavus – mett saab doseerida abivahendit kasutamata.

Kanarbikumesi

Lahemaa Mesi OÜ

Eesti kliimat arvestades on tegemist väga eksklusiivse meesordiga. Kanarbikumesi on viimane mesi, mis hooajal kärgedest välja võetakse. See on hinnalisem ja kallim kui laiemalt levinud metsamesi või õiemesi, seda seetõttu, et selle tootmine on päris keeruline. Kanarbikumee kätte saamiseks tuleb seda tigupressist läbi ajades kärgedest välja pressida. Vurritades mett kätte ei saa, sest kanarbikumesi on konsistentsilt geeljas ning muutub vedelaks üksnes segades või soojendades.