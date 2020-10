Armeenlane Artur ja aser Nadir: see pole lihtrahva sõda

Aserbaidžaanlane Nadir Sadigov (vasakul) ja armeenlane Artur Nersesjan on omavahel sõbrad ja nad kinnitavad, et läbi saaksid ka nende rahvad, kui poliitikud vaenu ei õhutaks. FOTO: Ain Liiva

Pool tundi enne kella kukkumist on ukse taga kaks aserbaidžaanlast, kes nõuavad, et nad kutsutaks ümarlauda, kuhu oleme palunud armeenlase Artur Nersesjani ja aserbaidžaanlase Nadir Sadigovi. Me jääme siiski oma esialgse plaani juurde, et mitte avada veel üht rindejoont.