Seriaalis “Reetur” teeb põgus-mõjusa rolli Heli Napp

“Keegi oli haigeks jäänud ja mulle helistati, kas saan tulla nüüd ja kohe. Õpi tekst ka ruttu pähe,” rääkis ta. “Kuna see oli pühapäev ja mul oli just vaba, mõtlesin, et teen ära.” Talle selgitati paari sõnaga, mis seriaaliga on tegu ja keda kehastada tuleb.