Keskuse koridoris olid kalade fotod alustele tõstetud, aga ühegi pildi juures polnud veel silti ning puudus ka kogu näitust tutvustav infotahvel. Rakvere valla kultuurispetsialist Siiri Saarmets selgitas, et tegelikult on sildid, mis fotodele lisatakse, täitsa olemas. Kogu kupatus toodi kohale ilmselt eeldades, et küllap üks kultuuritöötaja suudab kala näo ja nime nipsti kokku panna. Paraku see nii lihtne pole ja Saarmets lubas fotode autoriga kiirelt ühendust võtta, et selleks abi saada.