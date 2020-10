Saavutus on seda hinnatavam, et mõlemad mängijad võtsid mõõtu endast mitu aastat vanemate konkurentidega: LTK-s Viru-Nigula oma lauatennisetreenerist isa Pekka Laidineni käe all harjutav Angela Laidinen on alles kümneaastane ja Aseri Spordiklubis treener Tatjana Tšistjakova juhendamisel mängiv Valerie Lonski tiimikaaslasest aasta vanem.