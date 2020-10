Me võtame balletiklassi vastu kõik. Kõik lapsed, kes soovivad, ütleb Anne Nõgu, Rakvere balleti hing, Kaurikooli balletistuudio looja ja väsimatu eestvedaja. See põhimõte on kehtinud esimesest päevast peale.

Kahekümne aastaga on baleriinitarkust kogunud sajad väikesed tüdrukud. Suuremadki. On tuldud ka kümne- ja kaheteistaastaselt. Uks on unistajatele avali. Peab vaid jaguma tahet ja järjekindlust. Soovi teha rasket ja ilusat tööd. Praegu õpib ja harjutab balletistuudios 80 last neljaaastastest 17-aastasteni.