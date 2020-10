Kaks Virumaad võistlevad Ojasaarel kettagolfis

Jaakma tähendas, et idee korraldada kahe Virumaa vaheline mõõduvõtt mõlkus huviliste mõtteis juba mullu. Kaaluti mitut varianti kuni selleni välja, et pidada võistlus kahepäevasena, millest ühel oleks mängitud mõnel Ida-Virumaa väljakul ja teisel jällegi Lääne-Virumaal. "Idee oli mängida ka neutraalsel pinnal kahe Virumaa vahel," lisas Kristjan Jaakma. Ta märkis, et Ojasaare sobis selleks täpselt, sest Sämi lähistel asuv võistluspaik on just kahe maakonna piiril. "Golfimängijaid käib oktoobris Ojasaarel mängimas vähem ja saime väljakute omanikuga samuti kokkuleppele," lausus Jaakma.