Maja, täpsemalt hoonekompleks, on Rakveres Kreutzwaldi tänavas muidugi ammu olemas – tegemist on endise maavalitsuse hoonega. Pärast maavalitsuste kaotamist kolis sinna Eesti geoloogiateenistus, praeguseks on hoones tehtud remont ning seal tegutseb enam kui kümne riigiasutuse esindus.