Organist Külli Erikson ütles, et Ilumäe kabeli remont on viimastel aastatel tänu heade inimeste ja riigi abile erakordselt jõudsasti edenenud. “Nüüd on järg jõudnud vana orelini, mis olude sunnil kirikus juba alates 2007. aastast vaikselt on seisnud,” tõdes ta.