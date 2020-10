See lugu meenus mulle, kui ajakirjandus kirjutas nädala alguses suurärimees Hillar Tederist, kes annetas viimati keskerakonnale 60 000 eurot. Nagu me hiljem teada saime, on tema lahkus laienenud ka teistele erakondadele. Millisel korral oli Tederil ülekandenuppu vajutades mask ees ja millisel mitte, tahaks ma teada. Millal toetas ta oma annetusega maailmavaadet ja millal midagi muud?