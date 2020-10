Kiltsis meenutati kuulsat admirali

Venemaa suursaatkonna nimel sõna võtnud II järgu kapten Aleksandr Karaulov märkis, et väikese Eestiga on seotud terve rida suuri meresõitjaid, näiteks Bellingshausen, Kotzebue, Lütke. “Selles reas on eriti väljapaistev koht Krusensternil, kes lisaks esimesele Vene ümbermaailmareisile juhtis kuusteist aastat mereväeohvitsere koolitanud kadetikorpust,” lausus Karaulov.