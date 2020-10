Halvad teeolud põhjustasid Haljala vallas liiklusõnnetuse

Politsei teatel on lühikese ajaga juhtunud Eestis juba mitu liiklusõnnetust, mille on põhjustanud viletsad teeolud.

Viimase paari tunni jooksul on Eestis juhtunud juba kolm liiklusõnnetust. Kurval kombel on igas õnnestuses saanud kannatada samuti inimene. Politsei tuletab autojuhtidele seetõttu meelde, et liigeldes tuleb arvestada teeoludega ning sellest lähtuvalt valida vastav sõidukiirus.