Koolivaheaeg võib saada viiruse leviku kriitiliseks punktiks

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati kolmel inimesel. Pärnumaale lisandus neid kaks ja Jõgevamaale üks. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29.

Tallinna lisandus kaks uut nakatunut. Harjumaa uute juhtumite puhul on ühel juhul tegemist nakatumisega perekontakti kaudu. Ühel juhul toodi haigus sisse Šotimaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Jõgevamaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist nakatumisega töökontakti kaudu. Pärnumaale lisandunud kaks juhtumit on seotud varasema haigestunuga.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Eestis on tehtud üle 243 000 esmase testi, nendest 4085 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Kehtestatud piirangud on seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. Koolivaheaeg võib saada viiruse leviku kriitiliseks murdepunktiks.

Hoolivalt käitudes saame kõik nakatumist vältida, soovitav on puhata koolivaheajal Eestis. Vaba aja veetmise võimaluste kohta saab infot noortekeskustest, kus on vaheajal palju huvitavaid tegevusi ja on arvesse võetud, et tuleb tagada osalejate turvalisus. Palju üritusi ja tegevusi toimub värskes õhus.

Negatiivse koroonaviiruse testi andnu tohib alates esmaspäevast Balti riikidest ja Soomest tulla Eestisse ilma eneseisolatsioonita.