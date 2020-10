Sõmeru noortekeskuse juubelinädal on tihedalt tegevustega sisustatud

Kuna käimas on koolivaheaeg, andis tiheda tegevuskava planeerimine topeltpõhjuse. "Ega me täpset kuupäeva ei leidnudki, millal noortekeskus tööle hakkas," kõneles Sõmeru noorsootöötaja Sirle Pihlak, kes selgitas, et räägitud sai mitme sel ajal töötanud inimesega ja tuhnitud kõikvõimalikes arhiivides ja otsitud fotosid välja. Kindel on see, et 20 aastat tagasi noortekeskus toimima hakkas.