Uue viljakuivati tööd juhib hiir

Pandivere Teraviljaühistu juhatuse liige Margo Klaasmägi rääkis, et kuigi koroonakevad pärssis osa detailide õigel ajal kohalejõudmist, saadi kuivatiga valmis kolm päeva enne viljakoristushooaega. “Tahtsime, et kompleks valmiks enne viljakuivatuse hooaega, et jääks aega ka masinavärgi testimiseks, paraku jäi see aeg üsna napiks,” lausus Klaasmägi.