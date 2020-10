Kahes Rakvere lasteaias tekitavad meelehärmi üliväikesed portsjonid

Virumaa Koolitoit OÜ toitlustab Rakvere kolme lasteaia lapsi. Kunglast pole avalikku kriitikat toidu kohta tulnud, Triinus muutus asi päris hulluks kaks nädalat tagasi, Rohuaias algasid jamad juba augusti lõpus ja seal on praeguseks fikseeritud nii palju lepingurikkumisi, et need annavad aluse koostöö erakorraliseks lõpetamiseks.