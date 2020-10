Kõrvitsarallil oli ühendatud kolm parimat põhimõtet

Olgugi et üritus oli esmakordne, üllatas korraldajaid osalejate hulk. Esialgu oli oht, et osalus on väike, kuna inimesed kurtsid, et pole, mida rallile kaasa võtta – kõrvitsasaak oli sel aastal niruvõitu. Rakvere vald ei jätnud inimesi meelelahutusest ilma ja ostis kohaliku taluniku käest hunniku kõrvitsaid. Tähtis oli traditsioon algatada.