Seksuaalvähemusi alandava sõnavõtuga valitsusse mõra löönud ja esmaspäeval kidakeelseks jäänud siseminister ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) endine juht Mart Helme sõnas eile, et EKRE on valmis praeguses valitsuskriisis lõpuni minema, olgu selle hinnaks langemine opositsiooni.

“Jah, me oleme valmis minema opositsiooni. Aga me oleme valmis minema ka mõnda teise koalitsiooni,” sõnas Helme ja lisas, et ise ta tagasi ei astu.