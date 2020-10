Üle kuu aja pikkuse töö tulemus – esialgne kahtlustus

Politsei alustas kriminaalmenetlust tapmist käsitleva paragrahvi alusel. Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi täna, et on esitatud esialgne kahtlustus ja käivad ekspertiisid. Algse versiooni kohaselt tõukas kahtlustuse saanud 55-aastane mees teist, endast nooremat meest ning viimane lõi oma pea vastu kappi ära. Hiljem, kui vanem meesterahvas nooremat vaatama tuli, avastas ta, et too on surnud.