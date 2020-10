Kuidas rõskesse suvilasse soe sisse saada?

Soojapuhuri kasutamine on lisaküttevõimalustest soodsaim ning puhur kütab ruumi kõige kiiremini soojaks. See on eriti efektiivne, kui on vaja kiirelt kütta väikest ruumi. Samuti on soojapuhurit lihtne ühest ruumist teise tõsta ja suvilasse kaasa võtta. Soojapuhur kuivatab ka niisket õhku, mis on hea omadus, kui on vaja kütta ruumi, mis on pikalt kasutamata seisnud ja kuhu rõskus on sisse jõudnud pugeda.