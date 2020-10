Talv seab sõidukile oma nõudmised

Küllap paljud on lugenud, näinud või kuulnud eri kanalitest arutelusid rehvide kohta. Enamik spetsialiste väidab suisa, et lamellrehvid on isegi paremad kui naastrehvid. Ja mitte ainult selle poolest, et lumevaesel talvel ei lõhu need teekatet, vaid korralike lamellrehvide haakuvus ei pidavat mõnede asjatundjate hinnangul jääma sugugi alla naastrehvide omale. Osa aga peavad lamellrehve naastrehvidest isegi paremaks.