Abituriendid ei lase pärandil hääbuda

Pärandivaderite projektis kutsutakse osalema kooliõpilasi, et nad oleksid oma kodukohas kultuurilooliselt olulistele paikadele nii-öelda vaderiks. See tähendab eelkõige just talgute korras pärandipaikade hooldamist ja korrastamist, sest nii mõnedki suure kultuuriväärtusega paigad on eri põhjustel unarusse jäetud.