Rahvapärandit, mis seondub Uku nimega, ihatakse laiali kärutada

Vald on endast parima andnud, et maatükk jääks puutumatuna tulevastele põlvedele, aga kui kaevandamisluba taotleva AS-i Tariston plaanid õnnestuvad, seostub väärikas Uku nimi tulevikus järjekordse liivakarjääriga. Loomulikult huvitab inimesi, keda karjääri tekkimine puudutab, eelkõige isiklik heaolu. Et kaevus oleks vett, et müra ega tolm ei tungiks koduhoovi ning vaade ei rabaks jalust. Kui keskkonna tähtsustamist võetakse kuulda, siis paraku jäävad tagaplaanile mitmesugused teised väärtused.