Hundid viisid Vandust koera

Rakvere Jahindusklubi tegevjuhi Jaan Villaku sõnul taotlevad jahimehed hundikarja püüdmiseks keskkonnaametilt eriluba, kuna on alust kahtlustada, et koeri murrab sama kari. "Umbes 30 kilomeetri raadiuses on hundirünnakuid koerte vastu toimunud oktoobris päris mitu. Viimasel rünnakul täheldas kohal käinud jahimees kolme hundi jälgi, samuti nagu varasematel rünnakutel," kõneles Villak.

Isegi kui eriluba saadakse, on Villaku sõnul koeri murdvaid hunte äärmiselt keeruline tabada. "Hunte püütakse tavaliselt lumisel ajal, kuna siis on võimalik jälgi ajada. Luba on siiski vajalik, kui hunt peaks sattuma jahimehe koduhoovi, siis on looma surmamine õigustatud, keegi salaküttima kindlasti ei hakka."