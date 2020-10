Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et vastav otsus vormistati selle nädala alguses. Mil moel ristmiku liiklusskeem täpselt lahendatakse, ei ole veel teada. "Meil on küll eskiis, aga lõplikku projekti mitte, nii et kuulutame välja projekteerimis- ja ehitushanke," lausus Palmi.