Teenistuskoerad on tänavu üles leidnud poolsada otsitavat inimest

Teenistuskoerad on abiks olnud kümnete metsa eksinud seeneliste ja kadunud inimeste leidmisel, samuti kümnete kodust lahkunud inimeste asukoha tuvastamisel ja nende elu päästmisel. Koerad aitavad jälge ajada ka olukordades, kus mõni liiklusrikkuja või muu kurjategija politsei eest maastikul põgeneda püüab.

Ida prefektuuri juhtiv koerajuht Raul Bamberg ütles, et teenistuskoera võttes saab politseiametnikule sõna otsese mõttes koerast ja tema koolitamisest elu kutse. "Igal tavakoeral on teatud kaasasündinud instinktid. Kas kutsikast saab aga tulemuslikult töötav teenistuskoer, sõltub sellest, kuidas professionaalne koerajuht iga päev neid instinkte arendab," rääkis ta ja lisas, et teenistuskoeri arendatakse ka mitmekülgselt tegutsema ja eri oskusi omandama.