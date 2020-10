Maakonna sulgpalliveteranid hoidsid lippu kõrgel

Segapaarismängus osutus üle 55-aastaste arvestuse parimaks duo Neeme-Jaak Paap – Kaja Saarestik. Et tiime oli konkurentsis kasinalt, pandi nende vanuseklassi kaks paari mängima kahe üle 60-aastaste klassi duoga. Kolmest kohtumisest kallutasid Paap ja Saarestik enda kasuks kaks ja kaotasid ühe matši teise vanusearvestuse segapaarile.

Neeme-Jaak Paap lausus, et üsna hilja, 40-aastaselt, sulgpallimänguga alustanuna on seekordne Eesti veteranide meistrivõistluste kuld talle esimene. “Võistelnud olen varemgi, aga alguses ikka väga nõrgal tasemel,” lausus seitseteist aastat sulgpalliga sinasõprust pidanud mees. “Muid medaleid olen varemgi saanud, aga mõtlesin, et olen kasvõi sajaaastane, kuid enne ei jäta, kui selle [meistritiitli] saan. Olen ülimalt jonnakas ja pean saama oma tahtmise,” lisas ta.