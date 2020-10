Robert Viiber ootab Tšehhis vohava viiruse leebumist

Tellijale

Eesti võrkpallikoondise rakverlasest mängumees Robert Viiber, kelle koduklubi on Tšehhi meistrisarja klubi Příbram, puutus viimati palli kaks nädalat tagasi. Eile kehtestati riigis pooleteiseks nädalaks eriolukord, mis tõi kaasa täiendavad piirangud, kuid sportlastel lubatakse välitingimustes siiski harjutada.