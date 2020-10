Purtse kalaloendurist liugles läbi pirakas purikas

Loenduri abiga tehtav seire aitab hinnata ka seda, kas lõhede asustamine jõkke on vilja kandnud ning kui paljud neist tulevad tagasi oma kodujõkke kudema. Esimest korda oli loenduris kaks kala korraga. Tagumine, samas kaadris paistev kala, ei ole väga väike, kuid annab seda parema ettekujutluse eespool oleva isendi mõõtmetes.

Purtse jõkke on aastaid asustatud lõhet ning teadaolevalt käivad seal muu hulgas kudemas ka meriforell ja jõesilm. Juhtaia abil suunatakse kõik kalad loendurisse ning ükski kalapääsu läbivatest kaladest ei pääse kaamerasilma eest. See on kõige tõhusam viis teada saada, kas rajatud kalapääs toimib ning millised liigid seda kasutavad − seda nii üles- kui ka allavoolu rändel.