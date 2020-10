Rakvere ja Sõmeru noortekeskus tähistavad juubelit

Kerli Kängsepp rääkis, et sõprussuhted, mis said just nimelt noortekas tegutsedes alguse, on siiani säilinud. "Osa elavad ikka Sõmerul, teised Rakveres või Tallinnas, isegi Soomes. Meil on lapsed ja suhtleme sellegipoolest omavahel," kõneles naine, "siin olid igavesed ägedad laagrid ja peamine oli koos olemise tunne." Kerli Kängsepp töötab praegu ise haridus- ja noorteametis noorsootöö korraldamise osakonnas ning kinnitas, et inspiratsiooni sai ta kindlasti Sõmeru noortekeskusest.