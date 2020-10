Elu põrgu väravate vahel. Kui küsid abi, pead olema paksu nahaga

Tänavu suvel läheb põlema Pille-Riin Meltsase ja Rauno Sirge eramu Tamsalu äärelinnas. See on teine õnnetus noore perekonna elus lühikese aja jooksul. Kolm aastat varem on Pille-Riinil diagnoositud sclerosis multiplex. Järgmine šokk ei lase end kaua oodata – sotsiaalmeedias abi palunud pere saab näpuotsatäie heade sõnade kõrvale kamaluga sõimu ja laimu.